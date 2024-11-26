العدل تطلق خدمة الكترونية عقارية في الكاظمية الثانية

2024-11-26 14:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 11 خدمة عقارية في مديرية تسجيل عقاري الكاظمية الثانية، عبر بوابة أور للخدمات الإلكترونية.وقالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ابتسام رحيم الساعدي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إطلاق 11 خدمة عقارية في مديرية تسجيل عقاري الكاظمية الثانية، عبر بوابة أور للخدمات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة التخطيط العدلي"وأضافت، أن "هذه الخدمات ستُعمم على باقي المديريات التابعة للدائرة بعد نجاح اطلاقها في المديرية أعلاه".وأشارت إلى، أن "الخدمات التي تم اطلاقها تشمل (انتقال فقط ، افراز، توحيد ، تصحيح جنس ، تصحيح سجل ،افراز وقسمة رضائية ، افراز طوابق ، تأشير وصية ، تسجيل مجدد ، تأييد ، تبديل سجل)".