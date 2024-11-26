دهوك يلتقي النصر الإماراتي في دوري أبطال الخليج

2024-11-26 14:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيسعى فريق دهوك لكرة القدم إلى تحقيق الفوز حينما يواجه نظيره النصر الإماراتي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية.ويتصدر النصر لائحة ترتيب المجموعة الأولى برصيد (6) نقاط، بينما يحتلّ دهوك موقع الوصافة بـ (4) نقاط، ويأتي ظفار العماني ثالثاً بنقطة واحدة، في حين يتذيَّل أهلي صنعاء اليمني القائمة بلا رصيد.ويقود المباراة الطاقم التحكيمي القطري المؤلّف من سلمان الفلاحي (حكم ساحة) ويعاونه كل من رمزان النعيمي (مساعداً أول) وماجد الشمري (مساعداً ثانياً)، ومن البحرين محمد خالد (حكماً رابعاً)، فضلا ً عن محمد أحمد (حكم var (وزاهي سنيد الشمري (مساعد تقنية الفيديو) من قطر.وتمكن الأصفر الشمالي من حصد (4) نقاط من مباراتيه السابقتين، إذ استهل مشواره بالفوز على أهلي صنعاء بثنائية نظيفة سجلها ذو الفقار يونس واللبناني كريم درويش، بينما عاد بنقطة ثمينة من الأراضي العمانية عندما تعادل أمام ظفار بهدف لمثله.وعلى الجانب الآخر يطمح الفريق الإماراتي إلى مواصلة نجاحاته في المسابقة، بعد أن تغلب على ظفار بخماسية مقابل هدفين، ثم تفوق على أهلي صنعاء بثلاثة أهداف ٍ لهدف ٍ واحد.