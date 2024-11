2024-11-26 14:09:06 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة التصنيع الحربي، عن قرب اطلاق أول خط لإنتاج السيارات الكهربائية في العراق مطلع العام المقبل، فيما اشارت الى ان الاسعار تبدأ من 5 ملايين دينار، مع ضمان لمدة سنة وتوفر خدمة التقسيط. وقال مدير إعلام الهيئة قصي علي كريم بتصريح صحفي، تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “المشروع وصل حالياً إلى مراحل …

The post التصنيع تعلن قرب اطلاق أول خط لإنتاج السيارات الكهربائية first appeared on Observer Iraq.