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التصنيع تعلن قرب اطلاق أول خط لإنتاج السيارات الكهربائية

التصنيع تعلن قرب اطلاق أول خط لإنتاج السيارات الكهربائية
التصنيع تعلن قرب اطلاق أول خط لإنتاج السيارات الكهربائية
2024-11-26 14:09:06 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة التصنيع الحربي، عن قرب اطلاق أول خط لإنتاج السيارات الكهربائية في العراق مطلع العام المقبل، فيما اشارت الى ان الاسعار تبدأ من 5 ملايين دينار، مع ضمان لمدة سنة وتوفر خدمة التقسيط. وقال مدير إعلام الهيئة قصي علي كريم بتصريح صحفي، تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “المشروع وصل حالياً إلى مراحل …

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التصنيع تعلن قرب اطلاق أول خط لإنتاج السيارات الكهربائية

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