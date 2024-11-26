اجتماع عراقي روسي سعودي لبحث انتاج النفط والحفاظ على الأسعار

2024-11-26 14:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، لقاءً مشتركاً مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي لبحث انتاج النفط والحفاظ على الأسعار.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني عقد اليوم الثلاثاء، لقاءً مشتركاً مع نائب رئيس الوزراء الروسي الكساندر نوفاك، ووزير الطاقة في المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن سلمان آل سعود".

واضاف ان "اللقاء شهد التباحث في أوضاع الأسواق العالمية للطاقة، وما يتعلق بإنتاج النفط الخام وتدفقه للأسواق وتلبية الطلب، حيث جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والتوازن والأسعار العادلة، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة (أوبك بلس) في هذا الإطار".