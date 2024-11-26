العراق وروسيا والسعودية يؤكدون على توازن واستقرار سوق الطاقة

2024-11-26 14:10:08 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يعقد لقاءً مشتركاً مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي

••••••••••

عقد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، لقاءً مشتركاً مع نائب رئيس الوزراء الروسي السيد الكساندر نوفاك، ووزير الطاقة في المملكة العربية السعودية سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

وشهد اللقاء التباحث في أوضاع الأسواق العالمية للطاقة، وما يتعلق بإنتاج النفط الخام وتدفقه للأسواق وتلبية الطلب، حيث جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والتوازن والأسعار العادلة، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة (أوبك بلس) في هذا الإطار.

•••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

26 -تشرين الثاني-