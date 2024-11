السوداني ونائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر نوفاك يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

2024-11-26 14:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر نوفاك تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة والتحول الرقمي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني استقبل اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر نوفاك والوفد المرافق له، الذي …

