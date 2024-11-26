2024-11-26 14:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أدى (هلو مصطفى كاكا رضا) اليوم الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، اليمين الدستوري في مجلس النواب وزيراً للبيئة.

وكان وزير البيئة (نزار آميدي) قد قدم في 25 من تشرين الأول الماضي، استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بغية "التفرغ للعمل الحزبي والسياسي".

وينتمي الوزير المستقيل إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل طلباني نجل الرئيس الراحل جلال طالباني.



