2024-11-26 14:36:04 - المصدر: جمار

كانت الآلهة تحرس كل شيء في أوروك، حتى الضوء.. فهل استطاع مُهر أبو كُمر حراسة المدينة السومرية وتاريخها وحتّى آلهتها.. قصة رجل حرس المعابد السومرية منذ الخمسينيات، ويشهد اكتشاف أسرارها ومعابدها حتى اليوم..

