مصر تطلب مساعدة العراق بإسعاف جرحى فلسطينيين

2024-11-26 15:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف زيدان خلف العطواني، رئيس اللجنة العراقية العليا لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، يوم الثلاثاء، عن وجود 86 جريحًا لبنانيًا يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيات العتبات المقدسة بالعراق، مبيناً أن مصر طلبت من العراق إسعاف جرحى فلسطينيين.

وقال العطواني لوكالة شفق نيوز، إن العراق استقبل ايضاً علاج 21 جريحًا فلسطينيًا في مدينة الطب، حيث تعافى 18 منهم بشكل كامل وغادروا المستشفى.

وأوضح أن الحكومة المصرية طلبت مساعدة العراق في معالجة الجرحى الفلسطينيين نظرًا لأعدادهم الكبيرة.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية كلّفت وزارة الخارجية بدراسة الموضوع والتنسيق مع الجانب المصري، بهدف إرسال المساعدات والأدوية الطبية إلى مصر وفقًا للإجراءات المتاحة.

وعقب تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بيجر" و"أكوم" في لبنان، في ايلول سبتمبر الماضي وجّه رئيس الوزراء العراقي بإرسال طواقم طبية وفرق طوارئ إلى لبنان "لتقديم المساعدة العاجلة وبالسرعة الممكنة للتخفيف عن آلام المصابين من الأبرياء المدنيين".

كما وجهت الحكومة باستقبال جرحى الحرب في غزة ولبنان إلى المستشفيات العراقية.