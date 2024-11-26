العراق يصدر أكثر من 103 ملايين برميل نفط خلال تشرين الأول

2024-11-26 15:05:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومـو. وقالت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز إن المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام، بلغ 103 مليوناً و145 الفاً و225 برميلاً مائة وثلاثة مليون ومائة وخمسة وأربعون الفاً ومائتان وخمسة وعشرون برميلاً. وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102 مليوناً و 302 الفاً و862 برميلاً ، فيما بلغت الصادرات الى الاردن 318 ألفاً و7 برميلا ، أما مجموع الكميات المصدرة من حقل القيارة فبلغت 524 ألفاً و 356 برميلاً .