العراق يناقش مع شركة كورية الية استلام مصفى كربلاء النفطي وتشغيله

2024-11-26 15:05:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحثت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، مع شركة JV الكورية آلية استلام مصفى كربلاء النفطي وتشغيله بعد انتهاء مهامها. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن وكيل الوزارة لشؤون التصفية، حامد يونس الزوبعي، ترأس اجتماعاً وبحث عملية الاستمرار في تشغيل مصفى كربلاء النفطي. وناقش الاجتماع آلية استلام المصفى وتشغيله بعد انتهاء مهمة شركة JV الكورية التي انشأت المصفى، مع ضمان استمرارية عمل المصفى بأعلى القدرات كونه يشكل 17من الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية. وأكد الوكيل خلال الاجتماع وضع آلية لتشغيل المصفى ابتداءً من العام المقبل، خصوصاً انه من المشاريع الاستراتيجية، وهو أول مصفى في العراق يعمل بتقنيات حديثة.