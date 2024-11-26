"نيسان" تخطط لخفض الإنتاج في أميركا

2024-11-26 15:05:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

هبطت أسهم شركة نيسان موتور اليوم الثلاثاء، بعد تقارير تفيد بأن شركة صناعة السيارات المتعثرة تخطط لخفض الإنتاج في الولايات المتحدة، بالتزامن مع إعلان الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، حيث توجد مصانع لشركة صناعة السيارات، ما ضاعف متاعب الشركة. تخطط نيسان لبناء 100 ألف مركبة أقل من العام الماضي في مصانعها في ميسيسيبي وتينيسي في السنة المالية المنتهية بنهاية مارس المقبل. يذكر أن سهم نيسان انخفض بنحو 30 هذا العام. وكانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستلغي 9000 وظيفة وتقلص الإنتاج بنسبة 20.