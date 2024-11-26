العراق يصدر أكثر من 100 مليون برميل نفط في تشرين الأول الماضي

2024-11-26 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء، عن الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي، مؤكدة تصدير أكثر من 100 مليون برميل نفط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية من النفط الخام المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت (103) ملايين و(145) الفاً و(225) برميلاً".

وأشارت إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليوناً و(302) الفاً و(862) برميلاً، فيما بلغت الصادرات إلى الأردن (318) ألفاً و(7) برميلاً، أما مجموع الكميات المصدرة من حقل القيارة فبلغت (524) ألفاً و(356) برميلاً".

وبينت أن "الوزارة ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير اتخذت هذا الإجراء الشهري".