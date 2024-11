2024-11-26 15:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف/ عراق اوبزيرفر أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أربعة أوامر بينها تغيير المقرات الإدارية والعسكرية لسرايا السلام. ادناه نص الوثيقة:

