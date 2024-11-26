العراق يصدر أكثر من 100 مليون برميل للنفط الخام خلال تشرين الأول الماضي

2024-11-26 15:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام، بلغ (103) مليوناً و(145) الفاً و(225) برميلاً (مائة وثلاثة مليون ومائة وخمسة وأربعون الفاً ومائتان وخمسة وعشرون برميلاً)".

وأشارت إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليوناً و (302) الفاً و(862) برميلاً ، فيما بلغت الصادرات الى الاردن (318) ألفاً و(7) برميلا ، أما مجموع الكميات المصدرة من حقل القيارة فبلغت (524) ألفاً و (356) برميلاً" .



