2024-11-26 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، موعد أولى جلسات البرلمان الجديد، في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "رئاسة الإقليم دعت النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية، الى عقد الجلسة الأولى للبرلمان في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل في تمام الساعة 11:00 صباحاً".

ولفت إلى أن "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان".

وأكد شهاب بالقول:" إذا كانت هناك ارادة جدية فيمكن تشكيل الحكومة الجديدة".

وقال شهاب إن "هناك مؤشرات جيدة على تشكيل الحكومة الجديدة ونحن في رئاسة الاقليم سنبذل جهودا لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية".

وصادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات في العراق يوم الأحد الماضي، على النتائج النهائية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وجرت يوم 20/10/2024، انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في أربع دوائر انتخابية، كما أعلنت نتائجها النهائية يوم 30/10/2024.

ووفقا للنتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعدا بعدد أصوات بلغ حوالي 809,197 صوتًا، مما يعزز موقعه كأكبر الأحزاب في البرلمان.

وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بـ 23 مقعدا عبر حوالي 408,141 صوتًا، فيما حصلت حركة الجيل الجديد على 15 مقعدًا بدعم من 290,991 صوتًا.

وحصل الاتحاد الإسلامي الكوردستاني على 7 مقاعد، بينما نال تيار الموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين وحركة التغيير مقعدًا واحداً وتحالف إقليم كوردستان على مقعد واحد أيضاً.