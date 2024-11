مدير دوائر العمل في ذي قار: لجان متابعة يومية لتحسين الخدمات في الأقضية والنواحي

2024-11-26 15:30:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكدت مدير دوائر العمل في ذي قار، الدكتورة زينب ناصر الأزيرجاوي، أن المديرية تُجري لجان متابعة يومية وأسبوعية تشمل مركز المدينة وأقضية المحافظة، منها الرفاعي والنصر وسوق الشيوخ والشطرة والجبايش، مشيرة إلى أن لجنة الغراف أغلقت مؤقتاً لغرض الصيانة. كما بينت أن المديرية تنفذ زيارات مفاجئة لحل المشكلات...

