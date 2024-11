سجن الناصرية المركزي يبحث مع وفد من جامعة اهلية فتح باب التعليم للنزلاء

2024-11-26 15:30:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن سجن الناصرية المركزي عن استقباله وفدا من جامعة العين العراقية بهدف تمهيد الطريق أمام النزلاء لمتابعة دراستهم الجامعية بعد تأهيل الصفوف الدراسية داخل السجن. وذكر بيان لوزارة العدل تابعته شبكة اخبار الناصرية أن مدير سجن الناصرية المركزي، حسين الساعدي، استقبل الوفد الذي بحث آليات التعاون والتنسيق لاستكمال...

