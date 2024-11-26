النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات والإيرادات المتحققة للشهر الماضي

2024-11-26 15:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن ان المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام (103) ملايين و(145) ألفاً و(225) برميلاً خلال تشرين الأول الماضي.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان " المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، بلغت (103) ملايين و(145) الفاً و(225) برميلاً".وأضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليوناً و (302) الفاً و(862) برميلاً، فيما بلغت الصادرات الى الاردن (318) ألفاً و(7) براميل، أما مجموع الكميات المصدرة من حقل القيارة فبلغت (524) ألفاً و (356) برميلاً ".يذكر ان وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير اتخذت هذا الاجراء الشهري.