وزير الداخلية يستقبل نظيرته البريطانية

2024-11-26 15:35:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واعاستقبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر والوفد المرافق لها.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في مقر الوزارة استقبل، اليوم، وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر والوفد المرافق لها".واضافت انه "جرى تنظيم مراسيم استقبال رسمية شاركت فيها قيادات وزارة الداخلية"، مشيرة إلى انه "من المؤمل أن تشهد هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها البريطانية".