2024-11-26 15:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، بصدور حكم بالحبس لمدة سنة على "كوكي" و"حسن الأمريكي" بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية القضاء العراقي العادل يصدر حكما بالحبس لمدة سنة على المدعوين كوكي وحسن الأمريكي بتهمة المحتوى الهابط".

هذا وافاد مصدر امني، يوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، بالقبض على المدعوة وردة العراقية، بتهمة المحتوى الهابط في محافظة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد إجراء لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، ووفقا لأوامر قضائية صادرة من قبل محكمة الكرخ في بغداد، تم القبض على المدعوة وردة العراقية في محافظة أربيل ".

وأضاف، أن "عملية القبض بتهمة المحتوى الهابط".