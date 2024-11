توقف إمدادات الغاز الإيراني يهدد تشغيل محطات الكهرباء في العراق

2024-11-26 15:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاص أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية توقف إيران عن تزويد العراق بالغاز المستخدم لتشغيل محطات توليد الطاقة، معللة ذلك بأعمال صيانة تجري على خطوط أنابيب نقل الغاز. ويؤثر هذا التوقف بشكل مباشر على المحطات التي تعتمد على الغاز الإيراني، ومنها محطة بسماية، في ظل محدودية إنتاج الغاز المحلي في العراق. وفي حديثها عن الخطط الطارئة […]

