2024-11-26 15:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حددت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، موعد أولى جلسات البرلمان الجديد، في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم في مؤتمر صحفي، إن "رئاسة الإقليم دعت النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية، الى عقد الجلسة الأولى للبرلمان في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل في تمام الساعة 11:00 صباحاً". ولفت إلى أن "هذا […]

The post رئاسة الإقليم تعلن: البرلمان الجديد يعقد أولى جلساته في الثاني من الشهر المقبل appeared first on جريدة المدى.