بافيت يتبرع بأكثر من مليار دولار على شكل أسهم لجمعيات خيرية

2024-11-26 16:20:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تبرع الملياردير وارن بافيت بـ 1.14 مليار دولار من أسهم :بيركشاير هاثاواي لأربع مؤسسات عائلية، في إطار تعهده الخيري الذي بدأه قبل أكثر من عقد. رجل الأعمال البالغ من العمر 94 عاماً حول حصته إلى ملايين الأسهم التي سيتم منحها لمؤسسات تحمل أسماء عائلية، حيث استمر في الوفاء بتعهده بالتبرع بثروته، سواء في حياته أو بعد وفاته. وبعد ذلك سيمنح 1.5 مليون من تلك الأسهم لمؤسسة سوزان طومسون بافيت، التي سُميت على اسم زوجته الراحلة، و300 ألف لكل من مؤسسات أبنائه، ومؤسسة شيروود، ومؤسسة هوارد جي بافيت، ومؤسسة نوفو.