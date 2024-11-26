المالية النيابية: تأخر جداول الموازنة لم يؤثر على المشاريع الحكومية

2024-11-26 16:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن تأخر جداول الموازنة لم يؤثر على المشاريع الاستثمارية والتشغيلية، فيما أشار إلى وجود حراك برلماني لحل مشكلة التمويل.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موازنة 2024 لم تتضمن مبالغ مالية كبيرة للمحافظات، رغم وجود تخصيصات، فإن التمويل لم يتحقق بعد، وهذه هي المشكلة الرئيسية التي نواجهها في الموازنة الحالية".

وأضاف، أن "اللجنة المالية تتابع هذا الموضوع بجدية، وقد استضافت قبل أسبوعين بعض الشخصيات المعنية بهذا الشأن".

وشدد على أن "تأخير الجداول لن يؤثر على سير الموازنة التشغيلية والاستثمارية، حيث أن الحكومة مستمرة في تمويل التخصيصات المهمة والضرورية".

وأشار إلى، أن "هذا التأخير لن يؤثر على سير الإجراءات العامة للدولة".