اعتقال شبكة من 10 أفراد تتبع "القربانيين السلوكية" بميسان (فيديو)

2024-11-26 16:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن قائد شرطة ميسان، اللواء لفتة المحمداوي، اليوم الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، عن تفكيك واعتقال عشرة أفراد من جماعة حركة (القربان السلوكية) بما يعرف بـ"العلاهية" احدى الحركات المحظورة في احدى مناطق المحافظة.

وذكر المحمداوي في بيان لاعلام شرطة ميسان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة وبعض المحافظات الأخرى مؤخراً بين صفوف الشباب استدعى إلى تشكيل فريق عمل متخصص لغرض البحث والتحري وجمع المعلومات عن الحركات الناشئة وبعد جمع الأدلة ومراقبة تحركات وسلوكيات بعض مثيري الشك والاشتباه تم رصد مجموعة تقوم بالتثقيف واعتناق هذه الحركة".

وأشار الى "تشكيل قوة أمنية من قيادة شرطة المحافظة بالاشتراك مع مديرية الامن الوطني الذين كان لهم الدور الكبير بجمع ومقاطعة المعلومات وعلى ضوء ذلك تم استحصال الموافقات القضائية وتطويق المنطقة ومداهمة عدة منازل واعتقال (10) أفراد من عناصر هذه الحركة كانوا متواجدين داخلها".

ولفت المحمداوي الى "إحالة المتهمين إلى مركز الاحتجاز الامني وعرض أوراقهم على قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق المادة 372 التطرف الديني".



