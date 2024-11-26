لجنة نيابية: البرلمان سيصوت على قانون الاستثمار الصناعي في جلسته المقبلة

2024-11-26 16:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس اللجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، يوم الثلاثاء، التصويت على قانون الاستثمار الصناعي في الجلسة المقبلة للبرلمان، مشيراً إلى أهمية القانون بما يخص الإعفاءات الجمركية والضرائب وكذلك دعم المصارف للقطاع الصناعي.

وقال السعبري، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيصوت في الجلسة القادمة على قانون الاستثمار الصناعي، والذي يعتبر من القوانين المهمة في مجال الاستثمار، ويعتبر القانون بداية الحركة الصناعية في العراق".

ولفت إلى أن "هذا القانون يعتبر نقلة مهمة في الاستثمار الصناعي، حيث يحتوي على الكثير من المواد منها الإعفاءات الجمركية والضرائب وكذلك دعم المصارف للقطاع الصناعي وغيرها من المواد الأخرى التي تخدم الصناعيين".

وبيّن السعبري، أن "هناك مادة في القانون تتضمن تمليك الأراضي المستثمرين الصناعيين خارج حدود البلدية والتصميم الأساسي".