التواصل الحكومي: استجابة كبيرة من الموظفين والمتقاعدين لمبادرة التبرع للشعب اللبناني

2024-11-26 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع -أحمد الفراجي

أكد فريق التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، الاستمرار في دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا الى أن هناك استجابة كبيرة من الموظفين والمتقاعدين لمبادرة التبرع للشعب اللبناني بمبلغ نسبته 1% من الراتب.

وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق هو البلد الوحيد الذي بدء منذ 7 تشرين الأول من العام الماضي ولغاية اليوم بتقديم الدعم لأهالي غزة وكذلك دعم الشعب اللبناني من خلال استقبال الضيوف اللبنانيين في العراق وتوفير كل الاحتياجات من سكن وطعام وأدوية، ومازال العراق مستمرا بدعم الشعب اللبناني حتى انتهاء هذه الحرب وعودة المواطنين إلى بلدهم".

وأضاف، أن " إقبالا كبيرا من قبل الموظفين والمتقاعدين من الشعب العراقي بمساعدة إخوانهم من الشعب اللبناني بالتبرع بواحد بالمئة من الراتب".