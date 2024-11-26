2024-11-26 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على اختيار شركة فودافون العالمية مشغلاً لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس الوزراء يوافق على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، مشغلاً لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس".وأضاف أنه "يكلف وزارة الاتصالات بالمضي في الإجراءات التحضيرية للمشروع".