مستشار حكومي: باشرنا بإرسال 450 ألف طن من الحنطة لسوريا ولبنان

2024-11-26 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجيأعلن مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف العطواني، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإرسال 450 ألف طن من محصول الحنطة إلى سوريا ولبنان.وقال العطواني الذي يترأس اللجنة المركزية العليا لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني على هامش عقد ندوة أقامها فريق التواصل الحكومي مع اللجنة العليا لإغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق باشر في إرسال محصول الحنطة إلى دولة سوريا"، لافتاً إلى أنه "حسب قرار مجلس الوزراء يتضمن ارسال 250 الف طن من الحنطة لسوريا، و200 الف طن الى لبنان".وأشار إلى أن " هنالك معوقين في عملية إرسال 200 ألف طن من الحنطة إلى لبنان ما يتطلب تنسيقا مع دول الجوار المحيطة بها، مؤكداً الطلب من الحكومة اللبنانية، للتنسيق مع الأردن لغرض استحصال موافقة دخول الشاحنات وإيصالها تلك المساعدات".ولفت الى أن "محصول الحنطة سيتم إرساله برا إلى لبنان اضافة إلى العمل على إرسال مساعدات كبيرة، وسلات غذائية لمساعدة النازحين اللبنانيين".وأكد العطواني أن "رئيس الوزراء أوصى باستدامة ايصال هذه المواد وبشكل منظم"، موضحاً أن "المواد الغذائية متمثلة بجميع أنواع الطعام، أما الإغاثية فتشمل الخيم والبطانيات فضلا عن المواد الطبية".ونبه إلى وصول نداءات من جمهورية مصر العربية بوجود الكثير من الجرحى الفلسطينيين، وتم توجيه وزارة الخارجية العراقية بإقامة دراسة متكاملة وكيفية إيصال المساعدات لهم"، مشيراً إلى أنه "سيتم إرسال المساعدات من خلال السفارة العراقية وإقامة دراسة متكاملة لمعرفة الوضع التام وآلية إيصال المساعدات اليهم".