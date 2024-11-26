2024-11-26 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

رفع مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني.

وذكر بيان للدائرة الإعلامي لمجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "مجلس النواب رفع جلسته بعد أن أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة الثلاث".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية".