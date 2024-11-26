2024-11-26 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، القراءة الأولى لقانون التعديل الأول للموازنة المالية.

وأفاد مراسلنا، بأن: "المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، رقم 13 لسنة 2023.

كما انهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974.

وصوت مجلس النواب اليوم على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحدـ فيما أدى (هلو مصطفى كاكا رضا) اليمين الدستوري وزيراً للبيئة.

وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية.

ورفع مجلس النواب جلسته دون تحديد موعد لها.



