2024-11-26 16:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن صندوق إسكان ذي قار عن وصول وجبة جديدة من صكوك قروض الإسكان للمستفيدين في المحافظة، تشمل 139 صكاً مصرفياً، مخصصة لدعم المواطنين ضمن برامج الإسكان الحكومية. انتهى.

