انطلاق معرض (موصياد إكسبو 2024) في إسطنبول بمشاركة عالمية

2024-11-26 17:00:05 - المصدر: كونا

إسطنبول - 26 - 11 (كونا)-- افتتحت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موصياد) اليوم الثلاثاء فعاليات معرض (موصياد إكسبو 2024) في نسخته ال20 وسط مشاركة رجال أعمال وصناعيين ومستثمرين من 88 دولة وأكثر من 300 شركة من 24 قطاعا.وقال رئيس (موصياد) محمود أصملي خلال الجلسة الافتتاحية إن "تركيا كانت دائما في مركز وقلب التجارة العالمية ومنذ تأسيس الجمعية ندرك أهمية الوظيفة التي تقع على عاتقنا في التجارة وبالتالي ننظم المعرض ال20 هذا العام".وأضاف إن "قلب التجارة العالمية ينبض من هنا وثمة ممثلون لقطاعات كثيرة مشاركون نسعد بلقائهم مع بعضهم ليس للحديث عن التجارة فحسب بل عن تاريخنا المشترك وقيمنا ووضع الخطط المشتركة للمستقبل".وأشار الى محاولة المشاركين في المعرض تطبيق روح تجارة المدينة التي تعد دليلا للإنسانية والتشارك والثقة والأمان "ولهذا نسعى إلى لقاء المستثمرين على أرضية من العدل والمساواة لوضع أسس للتعاون المستقبلي".ورجح حضور أكثر من 10 آلاف زائر من 115 دولة لفعاليات المعرض بالإضافة مشاركة وفود كبيرة من العراق والجزائر وماليزيا وغيرها من الدول التي ستزيد حجم الأعمال مبينا أن الجمعية تعمل في 83 دولة من خلال العديد من النشاطات والفعاليات ".وشارك في الجلسة الافتتاحية نائب الرئيس التركي جودت يلماز إضافة إلى وزيري التجارة عمر بولاط والمالية محمد شيمشك.وتأسست جمعية (موصياد) في إسطنبول عام 1990 على يد نخبة من رجال الأعمال الأتراك بهدف توسيع أعمالهم خارج البلاد وتوفير فرص لتطوير أنفسهم وتأسيس شراكات مع منظمات دولية. (النهاية) ط ا / أ م س