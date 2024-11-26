وفد كوردستاني يشارك في معرض "مهم" في تركيا

2024-11-26 17:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشارك وفد من حكومة إقليم كوردستان في معرض "MUSID EXP 2024" الذي يُعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وأفادت محافظة أربيل في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بأن "الوفد توجه إلى إسطنبول بدعوة من تركيا، ويضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في حكومة إقليم كوردستان".

وأوضح البيان أن "المعرض يشارك فيه 100 شركة من مختلف الدول، إضافة إلى مشاركة شركات من إقليم كوردستان".

ويقام معرض (مُصِياد إكسبو 2024 - MUSIAD Expo) في إسطنبول، للفترة من 26 إلى 29 تشرين الثاني الجاري، ويُعد هذا المعرض حدثاً دولياً مهماً تنظمه جمعية رجال الأعمال الصناعيين المستقلين (MÜSİAD)، ويجمع ممثلين من صناعات متعددة مثل الزراعة، الدفاع، الإلكترونيات، البناء، الرعاية الصحية، وغيرها.

ويهدف المعرض إلى تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا ودول العالم، ويعتبر منصة لتبادل الابتكارات والأفكار ومناقشة الاتجاهات العالمية في مجالات متعددة، كما يوفر فرصة للمستثمرين وأصحاب الأعمال لإقامة شراكات جديدة وتوسيع نطاق أعمالهم.