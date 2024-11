كاساس عن تدريب أسود الرافدين: انجاز حقيقي.. وهذه الخيبة الكبرى

2024-11-26 17:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر أكد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، أن استمراره لعامين في قيادة أسود الرافدين يعد إنجازًا حقيقيًا في ظل التغييرات السريعة التي شهدها هذا المنصب في السابق. وقال كاساس في تصريح لموقع الفيفا: “أكملت سنتي الثانية كمدرب للمنتخب العراقي، وهذا أمر إيجابي للغاية، خاصة أن المدربين لم يستمروا طويلاً في …

