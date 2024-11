2024-11-26 18:00:07 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كربلاء / عراق اوبزيرفر أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بمطلوب “شديد الخطورة” في كربلاء، فيما أشارت إلى أنها ضبطت بحوزته كريستال واسلحة واعتدة. وذكر بيان للمديرية، أنه “بعملية نوعية تمكنت مديرية شؤون مخدرات كربلاء المقدسة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بتجارة المخدرات شديدي الخطورة على المجتمع وفق أحكام المادة (٢٨ ) …

The post الإطاحة بمطلوب “شديد الخطورة” في كربلاء.. هذا ما ضبط بحوزته first appeared on Observer Iraq.