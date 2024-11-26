رئيس إقليم كردستان يحدد الثاني من ديسمبر المقبل لعقد أول جلسة برلمان كردستان

2024-11-26 18:00:09 - المصدر: كونا

اربيل - 26 - 11 (كونا) -- أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء تحديد الثاني من ديسمبر المقبل لعقد أول جلسة للدورة البرلمانية السادسة وذلك عقب المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 20 اكتوبر الماضي.وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي إن رئيس الإقليم بارزاني أصدر أمرا إقليميا بعقد الجلسة الأولى للبرلمان في الثاني من ديسمبر المقبل.وأضاف أن المفوضية أبلغت الرئاسة بقائمة الفائزين بانتخابات برلمان كردستان مبينا أنه سيتم إرسال نتائج الانتخابات مع أسماء أعضاء البرلمان إلى رئاسة إقليم كردستان و"سيطلب تشكيل الحكومة في أقرب وقت".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد أعلنت في 30 أكتوبر الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وصادقت عليها الأحد الماضي إذ حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدا يليه الاتحاد الوطني الكردستاني ب 23 مقعدا وحراك الجيل الجديد ب 15 مقعدا.وشكل الحزب الديمقراطي الكردستاني لجنة عليا للمشاورات والمفاوضات مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.وأجرت مفوضية الانتخابات في أكتوبر الماضي انتخابات برلمان إقليم كردستان "بنجاح كبير" وفق شهادة المراقبين الدوليين والمحليين على حد سواء.وتمت مراقبة الانتخابات على مستوى محلي ودولي بمشاركة 1830 مراقبا من 16 قنصلية و15 منظمة دولية إلى جانب 109 صحفيين دوليين من 22 وسيلة إعلام دولية و53 حزبا سياسيا و98 منظمة محلية و43139 من وكلاء ومراقبي الأحزاب السياسية و9610 مراقبين محليين موثوقين كما شارك في تغطية العملية 48 وسيلة إعلامية محلية.وأوضحت المفوضية أن نحو مليوني و879 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الاقتراعين الخاص والعام بانتخابات برلمان كردستان من مجموع مليونين و899 ألف ناخب مسجل.وشارك في الانتخابات 14 حزبا وتحالفا فيما بلغ عدد المرشحين 1191 مرشحا تنافسوا في 95 مقعدا عاما وخمسة مقاعد كوتا للمكونات. (النهاية) ص ب ر / ف س