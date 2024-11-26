2024-11-26 18:09:04 - المصدر: ايشان

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيعلن عند الساعة العاشرة مساءً وقف إطلاق النار في لبنان. وبحسب الإعلام العبري، فإن “إعلان اتفاق وقف إطلاق النار سيتم مساء اليوم على أن ينفذ صباح الغد الأربعاء”. وقالت، إن “المحلس الوزاري الأمني عقد جلسة لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان”. […]

ظهرت المقالة ترجيحات بإعلان بايدن اليوم وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذه صباح الغد أولاً على ايشان.



