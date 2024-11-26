2024-11-26 18:09:04 - المصدر: ايشان

قبل الإعلان المرتقب عن اتفاق وقف إطلاق النار، يعتزم الكيان الصهيوني تنفيذ هجوم نهائي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق وسائل إعلام عبرية. وأصدر جيش الاحتلال إنذارات بقصف 20 مبنى في الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت إذاعة الجيش الصهيوني، أن هجوماً جوياً نهائياً واسعاً متوقعاً بالساعات المقبلة على الضاحية الجنوبية لبيروت”. […]

ظهرت المقالة هجوم نهائي يستبق اتفاق وقف إطلاق النار.. والحزب يدك الكيان بالصواريخ والمسيرات أولاً على ايشان.



