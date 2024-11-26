اعتقال عدد من حمايات الصميدعي خلال مداهمة جامع أم الطبول في بغداد

2024-11-26 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية داهمت جامع الطبول وسط العاصمة العراقية بغداد، تنفيذًا لقرار إخلائه.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القوة الأمنية نفذت واجب الإخلاء وفقًا للتوجيهات الأمنية، مبينا أنه تم اعتقال اربعة من عنصار حمايات (مهدي الصيمدعي) لمنعهم القوة من ممارسة عملها.

وأكد المصدر، أنه ووفقا للتوجيهات سيتم اعتقال أي شخص يخالف هذا القرار.

ومنتصف ايلول الماضي، طوقت قوة أمنية من الشرطة الاتحادية جامع "أم الطبول" وسط العاصمة، لتنفيذ حملة لإزالة التجاوزات السكنية التي تقيم فيها مجموعة من موظفي الوقف السني.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، حينها، أن لجنة من ديوان الوقف السني تواجدت في الموقع لإخلاء الجامع ودار الإفتاء بناء على قرارات قضائية، بينما انتشرت القوة الأمنية لضمان عدم حدوث احتكاكات.

يذكر أن جامع "أم الطبول" يعد المقر الرئيسي لمجلس الإفتاء السني الذي يرأسه المفتي العام للعراق مهدي الصميدعي منذ العام 2014، وهناك خلافات بين المجلس والوقف السني حول عائدية الجامع، وبين فترة وأخرى تجري عمليات مداهمة أو تطويق أمني للجامع.