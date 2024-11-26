وزير الداخلية يوقع مع نظيرته البريطانية مذكرة تعاون أمني

2024-11-26 18:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون أمني بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها البريطانية؛ لتطوير الجهود المشتركة في ما يخص مكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود.وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد اجتماعاً موسعاً مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر وقعّا خلاله مذكرة تعاون أمني بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها البريطانية؛ لتطوير الجهود المشتركة في ما يخص مكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود".وأضاف البيان، أن "وزيرة الداخلية البريطانية اطلعت على مركز الاستجابة السريعة (911) خلال جولة مع وزير الداخلية واستمعت الى إيجاز عن آلية العمل في هذا المفصل المهم من مفاصل وزارة الداخلية العراقية".وتابع، "كما زارت- خلال الجولة- مديرية مكافحة الاتجار بالبشر واطلعت أيضا على أهم الواجبات التي تنفذ لمكافحة هذه الجريمة الإنسانية، واستمرا بجولتهما، حيث زارا مركز البيانات الرقمي؛ لمعرفة واجباته وما يقدمه من خدمات".وأشار البيان إلى، أنه "بهدف معرفة آلية تدريب رجال الشرطة الأبطال، زارت الوزيرة البريطانية كلية الشرطة واطلعت على المنهاج التدريبي للدورات المقامة في هذه الكلية".