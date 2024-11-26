2024-11-26 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الباحث في الشأن السياسي والأمني مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، على تأثيرات اطلاق النار في لبنان على الأوضاع في العراق.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "أي تخفيف في حدة الصراع ستكون له نتائج إيجابية على الأوضاع في العراق، لكن شرط أن يكون هناك قرارا سياديا عراقيا في تجنيب العراق أي ذريعة يمكن أن تستخدمها إسرائيل في توجيه ضربة إلى الداخل العراقي".

وأضاف أنني "أعتقد أن الهدنة التي تم التواصل إليها يمكن أن تكون فيها نتائج سلبية وإيجابية، فالإيجابية هي في وقف الدمار والموت في لبنان رغم أن الشروط الإسرائيلية مجحفة وظلمة بحق حزب الله ولبنان، لكن الأخطر أن الجانب الإسرائيلي سيكون أكثر أريحية في توجيه ضربة إلى جهات أخرى لذلك المرحلة المقبلة ستكون ومهمة وحاسمة في منع توجيه اي ضربة جوية تجاه العراق".

هذا وأعلن البيت الأبيض، امس الإثنين، ان نقاشات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل "تسير بطريق إيجابي جداً".

وقال البيت الأبيض: "وصلنا نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن النقاشات تسير بطريق إيجابي جداً" مؤكدا ان "وقف إطلاق النار في لبنان أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن".

ولفت الى، ان "الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة لكن لا تطور يمكن الحديث عنه".

ونوه الى البيت الأبيض الى، ان "المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، عاد إلى واشنطن بعد نقاشات بناءة ونحتاج إلى مواصلة العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار".

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "نحن قريبون" من وقف لإطلاق النار في لبنان.

وتوقع مسؤولون إسرائيليون التوصل إلى تسوية في لبنان خلال أيام، إذ نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.