2024-11-26 18:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الشؤون المالية في مؤسسة النفط الهندية (أكبر شركة تكرير في الهند)، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة قررت إبقاء اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

وقال أنوج جين في تصريح للصحفيين، أن "من بين 21 مليون طن، هناك 12 مليون طن تقريباً ثابتة، بينما تسعة ملايين طن هي مشتريات اختيارية".

وأشار إلى أن مؤسسة النفط الهندية تلبي ما بين 55 و57 بالمئة من احتياجاتها من النفط عبر صفقات سنوية مع كبار المنتجين.

وأوضح جين أيضاً، أن مؤسسة النفط الهندية، مثل غيرها من شركات التكرير الهندية، تتطلع إلى تعزيز وارداتها من النفط الروسي.

ومؤسسة النفط الهندية (IndianOil) هي أكبر شركة نفط في الهند تأسست عام 1964، وتدير عمليات تكرير النفط، وتوزيع الوقود، وتزويد الغاز الطبيعي، وتعد من أكبر شركات الطاقة في العالم، كما تدير شبكة واسعة من المصافي ومحطات الوقود، وتهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2046.