الناصرية: إلزام أصحاب الأفران والمخابز بالأسعار المحددة للصمون والخبز

2024-11-26

شبكة أخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار، المهندس أحمد الحجامي، عن توجيه رسمي يلزم أصحاب الأفران والمخابز في المحافظة بالالتزام بالأسعار المحددة لبيع الصمون والخبز. وأوضح الحجامي بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية أن السعر المحدد للصمون هو 8 قطع بألف دينار، وللخبز أيضًا 8 قطع بألف دينار.

