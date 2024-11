2024-11-26 18:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:حقق نادي الناصرية الكروي فوزاً ثميناً على نادي عفك بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري العراقي الممتاز، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء. وقال مشرف نادي الناصرية، أحمد مكطوف، لشبكة أخبار الناصرية، إن اللاعب زياد أحمد أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 على ملعب...

The post نادي الناصرية يهزم عفك بهدف نظيف ويتقدم في ترتيب الدوري الممتاز appeared first on شبكة اخبار الناصرية.