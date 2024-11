الغراف يتصدر مناطق ذي قار في تساقط الأمطار خلال 24 ساعة

2024-11-26 18:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة أنواء الناصرية عن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار في أربع مناطق بمحافظة ذي قار خلال 24 ساعة الماضية، مع تسجيل قضاء الغراف أعلى معدل للتساقط. وقال مدير أنواء الناصرية، أحمد كريم، لشبكة أخبار الناصرية، إن قضاء الغراف شهد أعلى كمية أمطار بلغت 2.3 ملم، فيما سجل...

