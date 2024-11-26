أحمد صلاح يكشف تشكيلة الشرطة لمواجهة الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة

2024-11-26 18:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف ‏مدرب فريق الشرطة، أحمد صلاح، يومالثلاثاء، عن تشكيلة فريقه لمواجهة الوصل الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسياللنخبة لكرة القدم.

وتألفتالتشكيلة من أحمد باسل لحراسة المرمى، وكل من اللاعبين مناف يونس، وحسين علي جاسم،وحسن رائد، وعبد المجيد ميموني، وأحمد يحيى، ومهند علي، وعبد الرزاق جاسم، وأميرصباح، ومحمد داود.

ويواجهفريق الشرطة العراقي نظيره الوصل الإماراتي اليوم الثلاثاء بمباراة التعويضومصالحة الجمهور، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعة منطقة الغرب في بطولة دوريأبطال آسيا للنخبة 2024- 2025. وتقام المباراة مساء اليوم فيملعب كربلاء الدولي.