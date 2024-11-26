غيري لم يستمر طويلا.. كاساس يوضح سبب البقاء بتدريب المنتخب العراقي

2024-11-26 18:45:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

اوضح مدرب المنتخب الوطني، الإسباني خيسوس كاساس، سبب البقاء في مهمة تدريب المنتخب العراقي مع إكماله السنة الثانية على رأس الجهاز الفني.

وقال كاساس لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تابعته "الاولى"، "ان قرار البقاء مع المنتخب العراقي، على الرغم من وصول عرض للمغادرة هذا الصيف، كان يرجع في المقام الأول إلى الاتلزام مع اللاعبين، والفريق يتمتع بإمكانات هائلة، بغض النظر عن اللاعبين الشباب".

وأضاف "أكملت سنتي الثانية كمدرب للمنتخب العراقي وهذا الأمر إيجابي للغاية، خاصة وأن المدربين لم يستمروا في هذه المهمة طويلًا قبلي".

ولفت الى، ان "الوصول إلى عامين في المسؤولية هو إنجاز حقيقي، كل هذا بفضل النتائج التي حققناها".

وتابع كاساس "بدأنا بالفوز بكأس الخليج مما جعلنا منافسين حقيقيين، ومنذ ذلك الحين، لم نهزم إلا من قبل منتخبات أفضل منا بكثير في المباريات الودية".

وأشار الى، ان "خروجنا من كأس آسيا، يمكن القول إن هذا كان أكبر خيبة أمل حتى الآن، ومع ذلك، فإن الشعور إيجابي، من وجهة نظري ومن وجهة نظر اتحاد العراقي".

وقال "كان هناك لاعبون آخرون غائبين مثل منتظر ماجد، البالغ من العمر 19 عاما فقط، وماركو فرج، والبالغ من العمر 22 عاما، و علي الحمادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك أيضا لاعبون من تحت 23 عام لم يصعدوا بعد، فريقنا مليء بالمواهب الشابة".