نقص وتهميش لمكونات.. برلماني سابق ينتقد آلية إجراء التعداد

2024-11-26 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر انتقد النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف آلية اجراء التعداد العام للسكان فيما اكد ان التعداد همش مكونات مثل التركمان وغبن استحقاق محافظات مثل البصرة. وقال عبد اللطيف لـ عراق اوبزيرفر إن ” التعداد السكاني الحالي فيه ثلاث سلبيات اولها؛ انه اجري في يومين وهو يعد خطا كبيرا فالكثير من مواطني …

